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Karda yaban hayatı unutulmadı

Kırklareli’de hüküm süren olumsuz hava koşulları sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaban hayata besleme çalışması yaptı.

Kırklareli'de hüküm süren olumsuz hava koşulları sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaban hayata besleme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında doğal yaşam alanlarına yem bırakıldı.


Kırklareli'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek madde bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kırklareli Şube ekipleri yemleme çalışması yaptı. Ekipler Kırklareli'nin belirledikleri ormanlık alanlara çuvallarla yem bıraktı. Çalışma sayesinde yaban hayvanların aç kalmasının önüne geçildi.

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