Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 97.'si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 97. kez düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşler müsabakaları başladı. Büyükmandıra Şehir Stadı'nda düzenlenen yağlı güreşlerde 13 kategoride 450 güreşçi mücadele edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanları Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve İsmail Balaban'ın da katıldığı güreşlerde toplamda 32 başpehlivan mücadele edecek.

İsmail Koç bu sene ilk kez kol bağlayacağını söyledi.