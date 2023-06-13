Kayalık arazilerde saksıda şifa kaynağı yaban mersini yetiştiriliyor

Dağlık ve kayalık alanlarda yetişen yaban mersini, Kırklareli'nde 40 dekarlık alanda 15 bin saksı içinde üretildi.

Kırklareli'nde topraksız tarım alanları her geçen gün artıyor. Bu çerçevede taşlık alanda saksı içinde üretilen şifa deposu yaban mersinine Kırklareli'nden yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kırklareli'nde saksıda yetiştiricilik ön plana çıkmaya başladı. Merkeze bağlı Kayalı köyünde kayalık ve dağlık elverişsiz bölgede yaklaşık 40 dekarlık alanda 15 bin saksı içinde yaban mersini üretiliyor. Her geçen yıl verimi artırarak ihraç edilmesi hedefleniyor. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Kayalı köyünde saksı içinde ekili olan yaban mersini bahçesinde incelemelerde bulundu.

15 bin saksıda yaban mersini üretildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, devletin verdiği destek sayesinde üreticinin 40 dekar alanda 15 bin saksı içinde yaban mersini ürettiğini ifade ederek, “Burada bizim üreticilerimiz devletimizin verdiği hibe desteklerle yaban mersini bahçesini kurdular. 15 bin saksı var 40 dekarlık alan ve bu sene 3'üncü senesi bu yıl 10 ton yaban mersini almayı hedefliyorlar. Gelecek yıllarda tabii 25, 30, 40 ve 50 ton gibi değişecek, biz de bu alanları artırmayı hedefliyoruz. Kırklareli'mizde 4 bin 700 dekardan daha fazla bağ alanımız var, bin 800 dekara yakın aronya ve yaban mersini alanımız var. Geçen yıl yaptığımız üzümsü meyveler projesi ile böğürtlen ve ahududu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kırklareli ilimiz üzümsü meyveler konusunda Türkiye'nin en şanslı illerinden bir tanesi çünkü coğrafya olarak, iklim olarak burası çok uygun. Bununla ilgili Bakanlığımız kırsal kalkınmada ve ekonomik kalkınmada destekler vermeye devam ediyor. Eğer üreticilerimiz böyle bir işe girmek istiyorlarsa il ve ilçe müdürlüklerimize başvursunlar elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan görmesinden sonra özellikle pandemi döneminde bu yatırımlar hızlı bir şekilde artmaya başladı” dedi.

Üzümsü meyve

Üzümsü meyveler konusunda Bursa ve Yalova'dan sonra Kırklareli'nin de ihracatının artması için çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, “Üzümsü meyveler konusunda ülkemizde şu anda Bursa ve Yalova'da üretim yapılıyor. İnşallah biz de bu üretimi büyük bir kısmını Kırklareli'ne kaydırmayı planlıyoruz. Kendimize yeten ve ihraç eden bir duruma geleceğiz üzümsü meyveler konusunda” diye konuştu.

“Türkiye'de örnek proje”

Topraksız tarımda Türkiye'de örnek bir proje olduğu anlatan Aksoy, “Yaban mersini tıbbi aromatik bitkiler sınıfından da değerlendiriliyor. Antioksidan değeri yüksek olan bir bitki ve meyvesi çok faydalı olduğu için zaten pahalı bir bitki, katma değeri yani ekonomik anlamda yüksek bunu için yaban mersinin dikimine bir ağırlık vermeye başladık. Özellikle marjinal olan tarım arazilerinde saksıda üretim yapılıyor. Şu anda bu yapılan iş Türkiye'de örnek olacak projelerden birisi. Bununla ilgili Bakanlığımız gerekli desteği veriyor. Daha önce var mıydı yaban mersini; bir miktarda var belki yaban ancak şimdi kültüre alınmış, ıslah esilmiş çeşitlerle biz bu üretimi yapıyoruz. Kırklareli'nde yaklaşık olarak 500 dekardan fazla yaban mersini bulunuyor, geriye kalan kısımda aronya olarak dikimini bitirdik” şeklinde konuştu.

“Geçen sene 7 euro'dan ihraç ettik”

Yaban mersinin euro ile satıldığını anlatan Aksoy, geçen sene Demirköy ilçesinde 7 euro'dan ihraç ettiklerini belirterek, “Yaban mersinin şu anda piyasası çok yüksek euro ile satılıyor. 50 gramı pazarda 30 ila 40 lira arasında fiyatlarda satılıyor. Ancak yurt dışından geçen sene biz Demirköy ilçemizde yaptığımız hasatta 7 euro'ya ihraç ettik. Dolayısıyla fiyatı iyi üreticimiz buradan para kazanıyor. Ancak iklim önemli, yağış önemli kontrollü şartlar değil biliyorsunuz sonuçta açık havada çalışıyorsunuz. Bu sene iklim çok güzel ve düzgün gittiği için bereketli bir mevsim, bereketli bir yıl. Bakanlığımızın bir mottosu var ‘Sen üret yeter' diyor. Üreticimiz üretsin, biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Marjinal tarımın önemine değinen Aksoy, “Özellikle Istranca bölgemiz yani tepelik olan yüzde 8 eğimli olan, ve altı taş olan alanlarda saksıda üretimi teşvik ediyoruz. Seracılık alanında da aynı şeyi yapıyoruz. Ovaya kurmak yerine taş olan marjinal tarım alanlarında yapılmasını daha çok önemsiyoruz ve onlara da destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.