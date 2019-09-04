Kayıp 300 köpek için suç duyurusu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 300 köpeğin kaybolduğunu iddia eden hayvanseverler, köpeklerin kaybolduğu çöplük alanında incelemelerde bulunup, Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu A.E. hakkında görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Lüleburgaz'da aralarında Doğal Yaşam ve Sanat Derneği, Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi ve Altın Patiler üyelerinin de bulunduğu grup, 8 Kasım Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında incelemelerde bulundu. Belediye envanterine kayıtlı olmayan uyuşturucu iğnelerin bulunduğu iddia edilen noktada inceleme yapan gruptan Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, eski çöplük alanında acil tedaviye ihtiyaç duyan 80 hayvanın, 300 köpeğin kaybolduğu iddiasından daha önce İstanbul'daki hayvan severler tarafından alındığını ve tedavi ettirildiğini belirtti.

"Haziran ayında köpekleri belediye topladı"

Kendilerinin Haziran ayından sonra eski çöplük alanındaki köpek sayısında azalma olduğunu fark ettiklerini belirten Özer, "Geride kalan hayvanlar tedavi edilmeye ve tok tutulmaya çalışılıyordu. Haziran ayının üçüncü haftası belediye ekipleri, yüksek dozda uyuşturucu ihtiva eden iğnelerle hayvanları topladılar. Biz buraya girdiğimiz zaman binlerce köpek vardı. Kapıda 24 saat güvenlik olan, izinle girilebilen yerde 300'den fazla hayvan nasıl yok ediliyor. Bunu biz sorduğumuz zaman basını çağırıp ‘Hayvan severler hayvanları yok ediyor' deniliyor. Hayvan severler bu hayvanları alsa davul çalarak duyurur. Der ki, biz bu hayvanları aldık şu bölgeye götürdük. Ama burada böyle bir durum yok. Hayvanlarımız yok. Hayvanlarımız, uyuşturucu verildiği ve çoğunda enfeksiyon olduğu için kuvvetle muhtemel dayanamadılar” diye konuştu.

Soruşturma talebi

Özer, köpeklerin kaybolmasını can pazarı olarak nitelendirerek ilgililer hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu. Özer, "Bu durumun görülmeyeceğini, fark edilmeyeceğini nasıl zannederler. Burada bir can pazarı yaşandı, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ediyoruz. Kırklareli Valimiz sayın Osman Bilgin'den burada olan bitene dikkat çekmesini rica ediyoruz" diye konuştu. Eski çöplük alanının ardından Lüleburgaz Belediyesi'ne giden hayvan severler, burada belediye başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Erol Özgür ile görüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Güncer hayvanseverlere, Tek Masa birimine dilekçe vermeleri halinde olayı soruşturacaklarını söyledi. Hayvan severler, eski çöplük alanında kaybolan köpeklerle ilgili sorumlular hakkında gerekenin yapılmasını talep etti.

Savcılığa suç duyurusu

Belediyedeki görüşmenin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne geçen hayvan severler, burada Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birimi Sorumlusu A.E. hakkında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Savcılığa verilen dilekçede, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokak hayvanlarının sağlık ve üreme kontrolü ve hayatlarının devam ettirmelerinin Yerel İdarelerin sorumluluğuna verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Lüleburgaz çöplüğünde çok yoğun sokak köpeği popülasyonuna rastlanıldıktan sonra İstanbul'dan yoğun katılımlarla hayvanseverler hayvanların beslenmesini sağlamaya başlamışlarken, çöplüğe 7/24 vazife yapan, çöplük alanı 8 saatte bir vardiya değişimlerinde dahi terk etmeyen 4 güvenlik personelinin varlığına rağmen Veterinerlik İşleri Amiri A.E. isimli belediye personelinin uhdesinde 2 gün 2 gece ehli olmayan alt kademe personellerle birlikte sokak köpekleri, kullanımı yetki gerektiren narkotik malzemeler, yüksek dozda hayvanlara yetkisiz ve kötü maksat ile uygulanarak yok edilmiştir. Yüksek dozun etkisinden kurtulabilen köpekler İstanbul ormanlarına bölüm bölüm atılmış, yüksek dozdan çıkamayanlar hayatlarını kaybetmiştir. İşlenen bu vak'a öncesi A.E. isimli belediye personeli besleme gönüllülerine çöplükteki köpeklerden kurtulmak istediğini, hayvanları uzaklaştırmak için gereken kamyon, tır gibi araçları temin edeceğini söylemiştir. Buna rağmen hayvanseverler sayılı miktarda, durumu ağır köpekleri veterinerlik hizmetlerine kavuşturmak için almış, yasa dışı toplu yer değiştirmeye razı olmamış, belediyeden yerinde sağlık kontrolü istemişlerdir. Görevini kötüye kullanan ve hayvanları kan hastalıkları ve uyuz zoonozları taşıyor iken hıfzıssıhha ve Tarım Bakanlığı ile ilgili kurumlarına bilgi vermeksizin Lüleburgaz'dan veteriner hekim olmadığı halde narkotik malzemeler kullanarak İstanbul ormanlarına atan ve bir kısmını öldüren A.E. isimli belediye personelinden şikayetçi ve davacıyız.”