İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yüce, Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Lüleburgaz’da görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Salih Yüce, yakın zamanda faaliyete başlaması planlanan Lüleburgaz Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Lüleburgaz'da görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Salih Yüce, yakın zamanda faaliyete başlaması planlanan Lüleburgaz Devlet Hastanesini ziyaret etti.


Ziyaretinde Kaymakam Yüce'ye Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi yönetim ekibi de eşlik etti. Kaymakam Yüce ve beraberindekiler, Lüleburgazlı vatandaşların açılmasını dört gözle beklediği Devlet Hastanesi binasının inşaatını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.