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Kaymakam Yüce: “Korona virüs sayısı yatay seyrediyor”

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Kaymakamı Salih Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı’nda ilçede korona virüs vaka sayısının yatay seyrettiğini ancak buna rağmen durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kaymakamı Salih Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı'nda ilçede korona virüs vaka sayısının yatay seyrettiğini ancak buna rağmen durumun çok ciddi olduğunu söyledi.


Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Korona virüste yatay seyrediyoruz ancak buna rağmen ciddi bir hasta sayımız var. 5 gündür aynı seviyedeyiz. 5 gün daha böyle seyredip sonrasında vaka sayısında azalma bekliyoruz“ dedi.



Muhtarlara çağrı


Muhtarlara seslenen Kaymakam Yüce, “Muhtarlarımız pandemi süreci nedeniyle ellerini taşın altına sokmanın ötesine geçtiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu süreçte çok yorulduk ancak aynı özveriyle çalışmamız insani ve vicdani sorumluluğumuz. Lütfen vatandaşları uyaralım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” diye konuştu.

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