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Kaymakam Yüce'den korona virüs denetimi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hafta başında görevine başlayan Kaymakam Salih Yüce, kent içinde bulunan alışveriş merkezinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafta başında görevine başlayan Kaymakam Salih Yüce, kent içinde bulunan alışveriş merkezinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi.


Kaymakam Salih Yüce'ye Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş eşlik etti. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, alışveriş merkezinin yemek katını, mağazalarını ve alınan tedbirleri tek tek inceleyerek hem esnafı hem de vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

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