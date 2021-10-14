İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazada ölen Çin uyruklu şahsın cenazesi ailesine teslim edildi

Kırklareli’nde kazada hayatını kaybeden Çin uyruklu Jin Beinian Chinese’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden Çin uyruklu Jin Beinian Chinese'nin cenazesi ailesine teslim edildi.


12 Ekim Salı günü TEM otoyolu Lüleburgaz gişeleri yakınında CB 2927 BK plakalı otomobil şarampole devrilmişti. Devrilme sonucu otomobilde bulunan Jin Beinian Chinese olay yerinde hayatını kaybetti. Lüleburgaz Devlet Hastanesine morguna götürülen Chinese cansız bendeni, daha sonra otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Hastanede işlemleri tamamlanan Jin Beinian Chinese'nin cenazesi ailesine telsim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.