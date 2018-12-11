KBRN ve şüpheli posta eğitimi

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı, Kırklareli Afet Müdahale Planı kapsamında bulunan KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planında tanımlı ekiplerin hassasiyetlerinin arttırılması için KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.

Eğitimde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ayrıntılı olarak anlatılarak, tehditler karşısındaki doğru tutum ve davranışlar öğretildi. Eğitimin son kısmında ise şüpheli posta eğitimi verildi.