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KBRN ve şüpheli posta eğitimi

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.


Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı, Kırklareli Afet Müdahale Planı kapsamında bulunan KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planında tanımlı ekiplerin hassasiyetlerinin arttırılması için KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.


Eğitimde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ayrıntılı olarak anlatılarak, tehditler karşısındaki doğru tutum ve davranışlar öğretildi. Eğitimin son kısmında ise şüpheli posta eğitimi verildi.

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