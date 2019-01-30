Kırklareli'nin Vize ilçesinde kenevir yetiştiriciliğinin önlenmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Vize ilçesi eğitim-yayım programı kapsamında planlanan kenevir yetiştiriciliğinin önlenmesi eğitimi Kıyıköy beldesinde gerçekleştirildi. Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Esen Kesimci'nin sunumuyla kenevir bitkisinin ekiminin bakanlığın iznine tabi olduğu, izin kapsamında bulunmayan illerde yetiştiriciliğinin yapılamayacağı üreticilere anlatıldı. Kenevir bitkisi tanıtılarak üreticilerin, kenevirin yabani formunu veya kaçak kenevir ekimi yapıldığını gördüklerinde ihbar etmeleri gerektiği vurgulandı.

Balıkçılara gemileri ruhsat yenileme prosedürü anlatıldı

Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi R. Ertuğ Yentür'ün sunumuyla beldede su ürünlerinde faaliyet gösteren balıkçılara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 2019 yılı ceza miktarları ile balık boy uzunlukları ve dönem yasakları hakkında bilgi verilirken; gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi ve balıkçı gemileri ruhsat yenileme işlemleri için gerekli prosedür anlatıldı.

Eğitime 50 üretici katılarak, toplantı sonunda sorular cevaplanarak bilgi alışverişi sağlandı.