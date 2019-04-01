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Kesimoğlu, CHP'nin adayını geride bıraktı

CHP’nin Kırklareli’nde aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara seçimi önde götürüyor.

CHP'nin Kırklareli'nde aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara seçimi önde götürüyor.



CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2019 Seçimlerine bağımsız girerek seçim sonuçları boyunca MHP Adayı Derya Bulut ile kafa kafaya yarıştı. Kırklareli'nde sandıkların açılma oranı resmi olmayan rakamlara göre yüzde 98,24'ü bulurken, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oy oranı yüzde 37,22, MHP'nin adayı Derya Bulut yüzde 37,16, CHP'nin aday gösterdiği Mehmet Tuna Soykan ise yüzde 21,34'te kaldı.



“Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum” demişti


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyince daha önce açıklama yaparak “Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum” demişti.

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