Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı

Kırklareli’de 170 sandığın tekrar sayılmasının iptalinin ardından bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, coşkuyla Kırklareli Belediye binasının önünde karşılandı.
Kırklareli'de 170 sandığın tekrar sayılmasının iptalinin ardından bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, coşkuyla Kırklareli Belediye binasının önünde karşılandı.
Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Kesimoğlu, "Yaptığımız itiraz kabul edildi. Sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yaparlar, yapmazlar bilmiyorum" dedi.