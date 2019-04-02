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Kesimoğlu'ndan itiraza karşı açıklama

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı’nın MHP Başkan Adayı Derya Bulut’un yaptığı itiraza ilişkin açıklamada bulundu.

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı'nın MHP Başkan Adayı Derya Bulut'un yaptığı itiraza ilişkin açıklamada bulundu.


2019 Yerel Seçimlerinde Kırklareli halkı iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Kesimoğlu, “Şimdi itirazlar olduğunu biliyorum elbette ki hak arayışı içinde olabilirler, hiç kimse emeklerini zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güveni oyları heba olmasını istemez. Buna bende katılıyorum. Şimdi elimde yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 tane sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, hepsi burada örnekleri var. Her biri tek tek ıslak imzalı. Bu tutanaklar İlçe Seçim Kurulun' da toplanarak sonuca göre 248 farkla, Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanmış oluyorum” dedi.


“Halkın iradesi ortada” diyen Kesimoğlu, “Buna saygı duyulması gerekli. Bütün sandıkların açılmasına ilişkin bir itiraz söz konusudur. Elbette ki itirazlarına saygı duyuyorum. Bütün sandıklar yeniden açılabilir. Ancak orada görülecek ki, sadece bağımsız adayın oyları yüksektir. Bu 248 oy farkının üzerinde daha fazla oy çıkacaktır. Yani fark açılacaktır. Çünkü ben biliyorum ki, karışıklıklar söz konusu. Bağımsız Türkiye Partisini, (BTP) görmekte problemi olan seçmenlerimiz, 'bağımsız' kelimesini görüp bağımsız adaya oy verdiklerini sanarak tercihlerini o doğrultuda yaptılar” diye konuştu.

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