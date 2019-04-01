'Kılıç yarası', CHP adayına 7 bin 526 oy fark attırdı

CHP'nin Kırklareli'de inadına aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayına 7 bin 526 oy fark atarak seçimi birinci sırada bitirdi.

CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Soykan'a 7 bin 526 oy fark atarak seçimi birinci sırada bitirdi.

CHP adayını 3'üncü sıraya attı

Kesimoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerine bağımsız girerek seçim sonuçları boyunca MHP adayı Derya Bulut ile kafa kafaya yarıştı. Kırklareli'de sandıkların açılma oranı resmi olmayan rakamlara göre yüzde 99,8'i bulurken, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 171 oy oranı ile yüzde 37.53, MHP'nin adayı Derya Bulut 16 bin 897 oy ile yüzde 36.93, CHP'nin aday gösterdiği Mehmet Tuna Soykan ise 9 bin 645 oyla yüzde 21,34'le 3. sırada kaldı.

"Kılıç yarası aldım" demişti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyince daha önce yaptığı açıklamada, ‘kılıç' yarası aldığını ifade ederek, “Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum” diyerek tekrardan seçime girip bağımsız aday olmuştu.

Kesimoğlu dün akşam gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise, “Emeklerimizin karşılığını aldık. Sağduyunun hakim geldiğini biliyorum. Kazanan demokrasi oldu. Demokrasilerin en büyüğü halkın gücü kazandı. Türkiye'ye örnek olacak bir olay sergiledik. Artık yine herkesin başkanıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.