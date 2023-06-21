Kırklareli 27 kaçak hayvan ele geçirildi

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 27 kaçak hayvan ele geçirildi.

Hastalıktan ari Kırklareli'ne kaçak yollarla hayvan getirildiği bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bir ağılda 27 kaçak hayvan tespit edildi. Hayvanlarda yapılan kontrollerde 5 hayvanda şap hastalığı belirtileri olduğu belirlendi.

Hayvanlar mezbahada kesilerek gömüldü. Mezbaha dezenfekte edilirken gömülen çukur ve etrafına kireç döküldü. Hayvan sahibine 96 bin 395 lira cezai işlem uygulandı.