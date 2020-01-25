Kırklareli AFAD'dan Elazığ için yardım kampanyası

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Kırklareli'nde “Yardım Koordinasyon Masası” kuruldu.

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Kırklareli AFAD tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kırklareli AFAD'dan yapılan duyuruda “Yardım Koordinasyon Masası” oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada yardım taleplerinin kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda olarak kabul edileceği belirtildi. Öte yandan Kırklareli genelinde kaymakamlıkların başkanlığında yardım toplama komisyonlarının kurulacağı, Kırklareli AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yardımların deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

Sevk edilecek lojistik depolar

Öte yandan toplanan yardım malzemelerinin gönderileceği lojistik merkezleri ve adresleri ise şöyle sıralandı:

“Elazığ Kızılay Lojistik Depo: Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:169, Elazığ / Merkez. İrtibat kişisi: Murat Atıcı: 05412130785

Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğü Lojistik Depo: Cumhuriyet Mahallesi Akgül Otel üstü No:2 Elazığ

Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Lojistik Depo: Yıldızbağları Vakfı Deposu Gülseren Sokak No:2 Elazığ

Malatya Sosyal Yardımlaşma Lojistik Depo: Yakınca Mahallesi 2. Cadde 8. Sokak No:1/1 Güner Sitesi A1 Yeşilyurt /Malatya

Malatya depo için irtibat kişisi: Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçaçı: 05373584036.”