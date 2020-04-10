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Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsten yoğun bakıma kaldırıldı

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider korona virüs hastalığına yakalandı.

Gider'in Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.



Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Gider'in durumunu Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kesimoğlu, "Gösterdiğimiz tüm özen ve tedbire rağmen, bu hastalık malesef bizleri bulabiliyor. Sizlerle üzücü bir haberi paylaşmak istiyorum, sevgili dostum, yol arkadaşım, belediye başkan yardımcım Mehmet Gider'in yapılan Covid19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Tedavisi Kırklareli Devlet Hastanesi yoğun bakımında devam ediyor. Eminim ve inanıyorum ki bu zorlu mücadeleyi başarı ile atlatarak, aramıza ve görevinin başına en yakın zaman içerisinde geri dönecektir. Bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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