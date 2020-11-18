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Kırklareli Belediye Başkanının şoförü korona virüse yenik düştü

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun makam şoförlüğünü yapan Şadan Tokuç, Covid-19’a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun makam şoförlüğünü yapan Şadan Tokuç, Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.


Korona virüs testi pozitif çıkan ve bir süredir Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Şadan Tokuç, 58 yaşında hayatını kaybetti. Tokuç'un cenazesi bugün saat 15.00'de korona virüs tedbirleri alınarak, Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

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