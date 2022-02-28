Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü

Kırklareli'nin Yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, Kofçaz ilçesi, Demirköy ilçesine giden yollar beyaza büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sonrası ekipler teyakkuza girerek çalışma başlatıldı. Bölgede karayolları ve il özel idare ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.