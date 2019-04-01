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Kırklareli CHP'de Kesimoğlu şoku

Kırklareli’de, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandığını açıkladı.

Kırklareli'de, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandığını açıkladı.


31 Mart Malli ve İdari seçimlerde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Kesimoğlu, sonuçları İl Seçim Kurulu'nda takip etti.


Mutluy ve gururlu olduğunu dile getiren Kesimoğlu; "Emeklerimizin karşılığını aldık. Sağ duyunun hakim geldiğini biliyorum. Kazanan Demokrasi oldu. Demokrasilerin en büyüğü halkın gücü kazandı. Türkiye'ye örnek olacak bir olay sergiledik. Artık yine herkesin başkanıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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