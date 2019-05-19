Kırklareli' de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her ilde olduğu gibi Kırklareli' de de coşkuyla kutlandı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği törene; Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Gençlik Ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Kırklareli Atatürk Stadyumunda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Gösterinin sonunda 45 metre büyüklüğünde Türk bayrağı açan öğrencileri Vali Bilgin tebrik etti.

Bilgin konuşmasında; “Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu güzel törenin icrasında emeği geçen başta Gençlik ve Spor Müdürümüz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yetkililerine ama özellikle siz değerli gençlere teşekkür ediyor ve bu güzel günün icrasındaki katkılarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı Bayramlar. Ne Mutlu Türk'üm Diyene.” İfadelerini kullandı.