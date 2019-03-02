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Kırklareli Devlet Hastanesi'ne son teknoloji MR cihazı

Kırklareli Devlet Hastanesinde en çok ihtiyaç duyulan cihazlardan birisi olan son teknoloji MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazı hizmete girdi.


Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Op Dr. Camettin Atam, "Hedefimiz her zaman kaliteli ve iyi bir sağlık hizmeti sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda görüntüleme cihazı MR'ı da hastanemize kazandırdık. Biz hekimler için erken ve doğru teşhis koymak çok önemlidir. Çünkü başarılı tedavinin yolu erken ve doğru teşhisten geçmektedir. Hizmete giren MR görüntüleme cihazımızla teşhis yeteneği ve olanakları önemli ölçüde artmıştır. Son teknolojiye sahip bir cihaz olması nedeniyle bir üst merkeze MR sevki de artık gerekmeyecektir. Tüm hastalara hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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