Kırklareli dijital tarım ile buluşuyor

Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılıkta Dijitalleşme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya kurum müdürleri, oda ve birlik başkanları, İl Müdür Yardımcı, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teknik personel, üreticiler ve Tarım Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy dijital teknolojinin hayatın her yerinde olduğu belirterek, tarım ve ormanın da bu dijital hamle içerisinde, güçlü bir alt yapıyla yerini aldığını ifade etti.

Daha sonra Aksoy, dijital çalışmalarını gösteren bir sunum paylaştı.

Konuşmasına devam eden Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uydu teknolojilerini de yaygın olarak kullandığını belirterek, "21. yüzyıl, aynı zamanda uydu teknolojilerinin de hızla geliştiği bir dönem. Bu teknolojiler, dünyada askeriyeden sonra en fazla tarımda kullanılıyor. Yine altını çizerek ifade etmeliyim ki, Türkiye'de uydu teknolojilerini en fazla kullanan Bakanlıklardan birisiyiz. Uydu görüntüleri sayesinde; tarım ve orman varlığımızı, su kaynaklarımızı izliyor, gelişmelerini takip ediyor, sorun varsa anında çözüm üretebiliyoruz. Uydu teknolojileri, ayrıca bilgi derinliğimizi de artırıyor. Ekilmeyen alanları izliyor, ürün var mı yok mu kontrol ediyoruz. Ekili alanlarda haritalama altyapısını oluşturuyoruz. Tarım arazilerinde yapılaşmaları, ormanların ve su kaynaklarının durumunu hep uydudan takip ediyoruz. Bakanlığımız ÇKS sistemine kayıtları artık e-devlet üzerinden yapacak" dedi.

Toplantı katılan teknoloji firmalarının dijital teknolojilerini tanıtmaları ile sonlandırıldı.