İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personel ile motosiklet uygulaması yaptı.

Uygulamada 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.


Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takan, kask kullanmayan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personelin katılımlarıyla yaklaşık 2 saat süren uygulamada tescilsiz ve terk edilmiş 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.


Uygulamada yakalanan motosikletler çekiciler ile otoparklara götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.