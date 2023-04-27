Kırklareli İstihdam Kurulu toplantısı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 2'nci Olağan Toplantısı Valimiz Sayın Birol Ekici başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2023 yılı ilk 3 ayı içerisinde İş ve Meslek Danışmanları tarafından 4.640 bireysel danışmanlık görüşmesi ile 636 işveren danışmanlığı gerçekleştirildiğini, ziyaretler sonucu işverenlerden alınan işgücü talepleri ile iş arayan vatandaşlarımızdan bin 780'inin Türkiye İş Kurumu aracılığıyla özel sektörde istihdam ettiklerini belirtti. Kurumları tarafından yürütülen faaliyetler, temel işgücü göstergeleri, kurs ve programlar hakkında da kurul üyelerini bilgilendirdi. Babalıoğullu ayrıca, Kırklareli İşgücü Piyasası Araştırma Raporunu sundu.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 2. Olağan Toplantısına, Vali Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu ve vurul üyelerinin katılımıyla Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.