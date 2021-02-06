Kırklareli Kofçaz- 2 gölet çalışmaları devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Kırklareli Kofçaz-2 Göleti'nde depolanacak su ile 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız” dedi.

Kırklareli Kofçaz-2 Göleti ve Sulaması yapım çalışmaları devam ediyor. Kırklareli Kofçaz-2 Göleti'nin 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını yapacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Kırklareli Kofçaz-2 Göleti'nin tamamlanması ile 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Gölette gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon, batardo dolgusu, sulama hattı ve yol imalatlarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Gölette, gövde dolgusu ve dolusavak betonarme imalatları devam edilmektedir. Sulama hattındaki sanat yapıları, su alma yapısı ve vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 31,70 metre ve su depolama kapasitesi 0,86 milyon m3 olan Kırklareli Kofçaz-2 Göleti ve Sulaması işinin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4,5 milyon TL katkı sağlanması hedeflemekteyiz” dedi.