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Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında yapıldı.


Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantısı, Valilik Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti gündeminde olan konular görüşülerek, yapılacak çalışmalar değerlendirildi. OSB'nin gelişim sürecinin değerlendirildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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