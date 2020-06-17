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Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli sınırları içerisinde devam eden duble yol yapım çalışmaları yerinde incelendi.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, ilk olarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Kırklareli il merkezine kadar yapımı süren yolun Pınarhisar kesiminde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Bilgin ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Çolak, daha sonra Kırklareli ile Edirne arasında devam eden yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi.


Vali Bilgin, Kırklareli ile Edirne arasında devam eden yolun İnece ve Ürünlü'den geçen kısmının yaz aylarında hizmete açılacağını belirtti.

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