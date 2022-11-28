Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün ülkeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takip faaliyetine başladı. Gerçekleşen takip sonucunda yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilogram 500 gram skunk maddesi, 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3'ü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün arından Pınarhisar Adliyesi'ne götürüldü. Yabancı uyruklu M.T.F, I.N.I. ile I.N.I. savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.