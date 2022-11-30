Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Jandarma ekiplerince Kırklareli'de gerçekleştirilen tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilogram 500 gram skunk, 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda, örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden yabancı uyruklu M.T.F., I.N.I. ile I.N.I. tutuklanmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.S. ve G.B., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheliler, daha sonra Pınarhisar Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.S. tutuklanırken, G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.