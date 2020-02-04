Kırklareli tarımına 7 milyonluk destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Kırklareli'nden başvurulan 14 proje için 7 milyon 19 bin 163 TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada, 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda Kırklareli'ne 3 adet çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi projeleri için 313 bin 48 TL, 1 adet Bilişim sistemleri yatırımları için 210 bin TL, 1 adet Bitkisel ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanması projesi için 404 bin 228 TL, 1 adet Yenilenebilir enerji üretim tesisi projesine 625 bin TL, 8 adet Tarımsal Üretim Yatırımları projelerine 5 milyon 466 bin 887 TL olmak üzere toplam 14 adet proje için 7 milyon 19 bin 163 TL hibe desteği sağlandığını müjdeledi.