Kırklareli turizmi Rus basınını ağırlıyor

Rus turizm basınının 18 seçkin temsilcisi, 20 Aralık Cuma günü Kırklareli'nin turizm güzelliklerini yerinde görmek için kente geliyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü Kırklareli Turizmini Geliştirme projesi çerçevesinde 2019 yılında yapılan uluslararası tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Kasım ayından itibaren Rusya'nın 6 şehrinden İstanbul'a charter seferler başlatan Rusya'nın en büyük tur operatörü NTK Intourist, Kırklareli'ni tur programlarına ekledi.

Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde 7 bin 800 alt acentesi bulunan Rusya'nın en eski ve en büyük tur operatörü Kış aylarında İstanbul'a getireceği Rus turistleri günübirlik turlar ile Kırklareli'ne taşıyacak.

NTK Intourist'in İstanbul Partner'i Istantour'un yetkilisi Kadir Baydur Kırklareli'nin tur programlarına dahil edilme sürecini şu şekilde ifade etti: “Bu yılın Haziran ayında Trakya Kalkınma Ajansı'nın davetlisi olarak Kırklareli'nde 2 gün geçirdik. Kırklareli'nin gastronomik ve doğal marka değerlerine hayran kaldık. İnfo gezi sonrası çektiğimiz fotoğrafları ve görüşlerimizi Rusya ile paylaştık. Intourist genel merkezi, Rus pazarı için Kırklareli'nin çok uygun bir destinasyon olacağına karar verdi. Biz de hem günübirlik İstanbul'dan kalkışlı tur programları geliştirdik, hem de 3 günlük Marmara programının 1 gününü Kırklareli'ne ayırdık.”

Kırklareli'nin özellikle gastronomisinin Rusya'nın TÜRSAB'ı sayılan ATOR'un da dikkatini çektiğini ifade eden Baydur, “Tur programlarının tanıtımından sonra olayın boyutu kısa sürede Intourist'i de aştı ve Rus basınının dikkatini çekti. Intourist firması da Rusya'nın en önemli turizm haber kuruluşlarını Kırklareli başta olmak üzere Marmara illerini tanıtmak için Türkiye'ye getirmeye karar verdi.”

20 Aralık Cuma günü Kırklareli'nde ağırlanacak basın mensuplarının içinde ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının hem de turizm basının büyük isimleri bulunuyor.

Kırklareli Turizmini uluslararası boyutta markalaştırmayı amaçladıklarını belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “ Uzun süredir Kırklareli turizmi için altyapı çalışmalarına destek verdik. 2 yıldır da önce iç turizmden başlayarak acenteleri ağırlamaya başladık. Rusya'nın en büyük seyahat acentesinin programlarına Kırklareli'yi alması bu sürecin bir meyvesi. Umarım bu süreci İl olarak verimli bir şekilde geçirir ve Kırklareli'nin dünya turizm pastasından hak ettiği payı almasını sağlarız” dedi.

NTK Intourist firması ve Trakya Kalkınma Ajansı ocak ayı içerisinde de tur programlarının tanıtımı için 45 seyahat acentesini Kırklareli'ne getirmeyi planlıyor.