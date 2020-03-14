Kırklareli Valiliği'nden korona virüs kararları

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in başkanlığını yaptığı komisyonun kararı kapsamında Kırklareli'ndeki seminer, panel, toplantı, konser, konferans gibi tüm etkinlikler iptal edildi. Öte yandan amatör ve profesyonel alanda yapılacak tüm spor müsabakalarının da 2020 Mayıs'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Kırklareli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu, yeni tip korona virüs'e karşı alınacak bir dizi kararlar için toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Kırklareli ilinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli kararlar alındı. Valilik tarafından açıklanan kararlar şöyle;

“İl genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenlerin 2020 yılı Mayıs başına kadar iptal edildi.

Seminer, panel, toplantı, konferans, konser gibi toplu faaliyetlerin il genelinde iptal edildi.

Amatör ve profesyonel alanda yapılacak olan tüm spor müsabakalarının 2020 yılı Mayıs başına kadar seyircisiz oynanacak.

Tüm görevliler ve vatandaşlarca el yıkama başta olmak üzere, temizlik ve hijyen kurallarına titizlikle riayet edilecek.

Olası kesin vak'alarla temas edenlerin kişisel tedbirleri almaları, evde izolasyon kurallarına uyulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı gündüz bakım evi ve kreşler 3 hafta kapatılacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize İlçelerinde faaliyet gösteren SODAM'ların kurs ve atölyeleri ile kreşleri 3 hafta süre ile faaliyetler ertelenecek.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce özel sektör firmaları ile düzenlenecek kurs ve programlara ilişkin toplu kursiyer belirleme görüşmeler 3 hafta süre ile ertelenecek.

Dereköy Kara Hudut Kapısı başta olmak üzere sınır güvenliği ile ilgili tedbirler üst düzeyde alınmış olup mevcut iş ve işlemlere titizlikle devam edilecek.

Toplumda oluşabilecek panik, endişe, korku hallerini gidermeye yönelik psikososyal destek programlarının İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bünyesinde mevcut iş kolu bulunan diğer kurumlarca yürütülecek.

Maske, eldiven, dezenfektan gibi tıbbi malzeme satışı yapan işletmeler ile temizlik malzemesi, gıda satışı yapan işletmeler başta olmak üzere korona virüs vak'ası nedeniyle fahiş fiyat uygulaması yapan tüm ticarethanelerin fahiş fiyat uygulamasından kaçınmaları, aksi durumda vatandaşlarca ALO 175 Tüketici Hattına ihbarların yapılması ile beraber Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yaptırımlar uygulanacak.

Yerel yönetimlerce Merkezde İstasyon Caddesi, Babaeski ilçesinde Kaymakamlık bölgesi, Lüleburgaz İlçesinde Kongre Meydanı, Sokullu Camii etrafı başta olmak üzere vatandaşın yoğun bulunduğu bölgelere el dezenfeksiyonu için antiseptik solüsyonlar konulacak.

İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik oluşturmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacak.

İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup bunun dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından açıklama yapılmayacak.”