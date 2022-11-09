Kırklareli Valisi Ekici: “Patlamanın kaynağı bilinmiyor”

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada açıklarında balıkçı teknesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kaynağı bilinmeyen bir patlamadır. İncelemelerimiz devam etmektedir." dedi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında Ahmet Mollaoğlu 2 adlı balıkçı teknesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası teknenin altına delik açılırken kontrollü bir şekilde İğneada Limanı'na çekildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, teknedeki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saat 19.30 sıralarında İğneada Limanı'mızda 1 mil açıkta arkamızda duran gemimiz patlama olduğu gerekçesiyle geriye dönmüştür. Kaynağı bilinmeyen bir patlamadır. Herhangi bir can kaybımız yoktur. Yaralımız yoktur. İncelemelerimiz devam etmektedir. Patlamanın kaynağına yönelik incelemelerimiz devam etmektedir” dedi.