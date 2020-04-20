Kırklareli Valisi korona virüsü yendi

Son yapılan testleri negatif çıkan Vali Bilgin'in korona virüs hastalarında kullanılmak üzere plazma bağışında da bulunacağı öğrenildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 3 hafta önce yakalandığı korona virüs hastalığını yendiğini duyurdu. Kırklareli Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Vali Bilgin'in son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtilirken, Vali Bilgin'in korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunacağı öğrenildi.