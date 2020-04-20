İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli Valisi korona virüsü yendi

Geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalandığını duyuran Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastalığı yendi.

Son yapılan testleri negatif çıkan Vali Bilgin'in korona virüs hastalarında kullanılmak üzere plazma bağışında da bulunacağı öğrenildi.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 3 hafta önce yakalandığı korona virüs hastalığını yendiğini duyurdu. Kırklareli Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Vali Bilgin'in son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtilirken, Vali Bilgin'in korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.