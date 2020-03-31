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Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse yakalandı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Vali Bilgin'in 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına alındığı duyurulurken Bilgin'in görevini Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın yürüteceği aktarıldı.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse yakalandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada Bilgin'in 14 gün boyunca Vali Konağı'nda izole altında olacağı belirtilirken Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vali Bilgin'in yerine Vali Yarımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın bakacağı belirtildi.

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