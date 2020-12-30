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Kırklareli ve Edirne'de yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu

Kırklareli ve Edirne’de yeni yıl öncesinde düzenlenen operasyonda 505 litre kaçak içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli ve Edirne'de yeni yıl öncesinde düzenlenen operasyonda 505 litre kaçak içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.


Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Kırklareli ve Edirne illerinde N.G., M.Ç., B.Y., C.E. ve A.Y. isimli 5 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 505 litre kaçak içki ile ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 4 ara yakalamada 518 litre olmak üzere soruşturmanın başlangıcından itibaren toplamda 1 ton 23 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı jandarmada işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesi'ne sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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