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Kırklareli'de 1 buçuk ton sahte şarap ele geçirildi

Kırklareli’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ton 560 litre sahte şarap ve binlerce malzeme ele geçirildi.

Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ton 560 litre sahte şarap ve binlerce malzeme ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak ve sahte içkiye geçit vermiyor. Adli makamlardan alınan arama kararıyla birlikte il merkezine bağlı Yündalan Köyünde bir şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada bin 272 şişe halinde bin 560 60 litre fermente şarap, bin 350 adet mantar, 1 adet şişe mantarlama makinesi, 1 adet şişe doldurma düzeneği, 2 adet 1 tonluk galvaniz fermente tankı ve 57 adet etiket ele geçirildi.


Olaya ilişkin bir şahsa işlem yapıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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