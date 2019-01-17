Kırklareli'de 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'de jandarmanın durdurduğu minibüste 1 ton 53 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'dan Kırklareli'ne kaçak içki getirileceği bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan minibüs durdurularak içerisinde arama yapıldı. Aramada, 720 şişe olmak üzere toplamda 1 ton 53 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.T. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayda kullanılan araç tescil kaydına şerh konularak sahibine iade edildi. Ele geçirilen alkollü içkilere ise el konuldu.