İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üsküp Beldesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Ş., S.Ş., O.G., T.M. ve H.B. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 11 kilogram kubar esrar maddesi, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.