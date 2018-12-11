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Kırklareli'de 113 avcı denetlendi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 113 avcı denetlendi.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, av koruma ve jontrol faaliyetleri çerçevesinde, 113 avcıyı kontrol etti. Kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yapan kişiye rastlanmadı. Denetim ve kontrollere jandarma ekipleri de destek verdi.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımızın haklarını korumak için kontrollerimiz devam edecektir" denildi.

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