Kırklareli'de 14 bin kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 bin kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, merkez ilçeye bağlı köylerde icra edilen arama ve tarama faaliyetleri esnasında 10 dönümlük tarlaya ekilmiş vaziyette toplam 14 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekiplerce kenevirler imha edilirken, tarla sahibi hakkında işlem başlatıldı.