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Kırklareli'de 2 milyar 773 milyonluk 800 proje

Kırklareli’de 2018 yılında toplam 800 projenin uygulandığı, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 773 milyon 224 bin 281 TL olduğu kaydedildi.

Kırklareli'de 2018 yılında toplam 800 projenin uygulandığı, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 773 milyon 224 bin 281 TL olduğu kaydedildi.


Kırklareli İli Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 1. Dönem Toplantısı İl Özel İdaresi Fuar Salonunda yapıldı. Toplantıda 2018 yılında Kırklareli'de kamu kurum ve kuruluşunca yapılan yatırımlar görüşüldü. Toplantıda 2018 yılında Kırklareli'de toplam 800 projenin uygulandığı, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 773 milyon 224 bin 281 TL olduğu, toplam 306 milyon 856 bin 735 TL harcama yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi.


Vali Osman Bilgin, toplantıda bütün kurum müdürlerinin sunumlarını tek tek dinleyerek tamamlanan ve gerçekleştirilmesi öngörülen projeler hakkında bilgiler aldı. Kurumların kendi aralarında koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşa daha hızlı hizmet sunulmasının önemine vurgu yapan Vali Bilgin, toplantıya katılan kurum yetkililerine teşekkür etti.


Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve il müdürleri katıldı.

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