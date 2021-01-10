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Kırklareli'de 250 kişiye PCR testi yapılacak

Kırklareli genelinde yeni tip korona virüsü (Covit-19) yaygınlığının tespit edilmesi amacıyla TÜİK ortaklığında 250 kişiye PCR ve kan testi yapılacak.


Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığında 81 ilde Covid-19 enfeksiyonunun sıklığını tespit etmek amacıyla çalışmalar başlatıldığını duyurdu. Cerit, “Toplumda Covid-19 sıklığını araştıran Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın 3. ayağı ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bugün başladı. TÜİK örneklemine çıkan kişilerden Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki ekipler tarafından kan ve PCR numuneleri alınıyor. TÜİK örneklemine ilimizde 250 kişi düştü. İlçe dağılımı Babaeski 30, Demirköy 10, Lüleburgaz 110, Merkez 70, Pınarhisar 10, Vize 20 şeklinde korona virüsün toplumdaki yaygınlığını ölçerek daha güçlü mücadele edebileceğiz. Sahada bu soğukta. yağmurda canla başla çalışan sağlık ekiplerimize yardımcı olan çok değerli Kırklareli halkına teşekkür ederiz” dedi.

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