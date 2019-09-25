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Kırklareli'de 3 kilo 965 gram kubar esrar ele geçirildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkilerini toplayan şahıs suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkilerini toplayan şahıs suçüstü yakalandı. Arazide yapılan aramada 3 kilo 965 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi.


Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çeşmekolu köyü Çeşme mevkiinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal etmek üzere kenevir bitkisi ekildiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği 'İmaj' ile bölgede gerçekleştirilen araştırmada kenevir bitkilerini toplayan Y.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde araziye gizlenmiş halde bulunan plastik bidon ve çuval içerisindeki 3 kilo 950 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Y.A.'nın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise satışa hazır halde 15.7 gram kubar esrar maddesi bulundu.


Cumhuriyet savcısının verdiği talimat üzerine aramalarda ele geçirilen toplam 3 kilo 965,7 gram kubar esrar maddesine el konulurken, şüpheli şahıs Y.A. gözaltına alındı.

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