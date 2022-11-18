Kırklareli'de 36 suç kaydı bulunan 2 kişi tutuklandı

Kırklareli'de, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 36 adet suç kaydı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda il merkezinde meydana gelen iş makinası ve kamyonlara ait akü hırsızlığı olaylarının faillerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışma ile 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Y.B.'nin 12 adet çeşitli hırsızlık kaydı; G.B.'nin ise 22 adet çeşitli hırsızlık kaydı, 1 adet kasten yaralama kaydı ve bir çocuğun kaçırılmasına ilişkin suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.