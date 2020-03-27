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Kırklareli'de 4 milyon 72 bin TL koyun/keçi desteklemesi

Kırklareli’de toplam bin 274 üreticiye, 162 bin 890 baş anaç koyun/keçi için 4 milyon 72 bin 250 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Kırklareli'de toplam bin 274 üreticiye, 162 bin 890 baş anaç koyun/keçi için 4 milyon 72 bin 250 TL destekleme ödemesi yapılacak.


Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tarımsal desteklemelere ilişkin 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan 20/11/2019 tarihli 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği' (Tebliğ No:2019/54) kapsamında; ilimiz merkez ve ilçelerinden Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiricilerimize Anaç Koyun/Keçi başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. İlimizde toplam bin 274 üreticimize, 162 bin 890 baş anaç koyun/keçi için 4 milyon 72 bin 250 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. TCKN son hanesi 0 ve VKN son hanesi 0,1,3,5,7,9 olanlar 27 Mart 2020 saat 18:00, TCKN son hanesi 2 ve VKN son hanesi 2 olanlar 3 Nisan 2020 saat 18:00, TCKN son hanesi 4 ve VKN son hanesi 4 olanlar 10 Nisan 2020 saat 18:00' TCKN son hanesi 6,8 ve VKN son hanesi 6,8 olanlar 17 Nisan 2020 saat 18:00'den sonra hesaplara aktarılacaktır” denildi.

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