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Kırklareli'de 435 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 435,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 435,5 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bir mekanda yabancı uyruklu şahıs çalıştırıldığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçti. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramada yabancı uyruklu şahıs bulunamazken, toplam 435,5 litre kaçak içki, 2 adet seri numarasız av tüfeği ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. İş yerini işleten M.S. hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

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