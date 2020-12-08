İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kırklareli’nde 51 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırklareli'nde 51 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.


Kırklareli Yayla Mahallesi'nde yalnız ikamet eden bir kişi komşuları tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Erkan O.'nun cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.