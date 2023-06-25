Kırklareli'de 90 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan yangında 90 dönümlük buğday tarlası küle döndü.

Yangın, saat 14.35 sıralarında Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyü yanındaki tarlada çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğer tarlalara yayılan yangın sonucu buğday ekili alan alevlere teslim oldu. İhbar üresine Pınarhisar, Lüleburgaz, Vize ve Kırklareli itfaiyeleri de olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin desteğiyle 2 saatte kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yaklaşık 90 dönüm buğday ekili alanın tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.